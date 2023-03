Parket brengt duidelijkheid over wat vermiste Valentin (23) overkwam

Gent

Politie en parket gaan uit van een tragisch ongeval in het onderzoek naar wat Valentin Footman (23) is overkomen. Dat bevestigt het Oost-Vlaams parket. De man uit Waals-Brabant was 5 dagen vermist, maar duikers troffen donderdag zijn levenloos lichaam aan in het water aan de Oude Dokken.