Wat te doen dit weekend? Country met een Vlaams kantje en een theaterstuk over een veelbesproken Rus

Zeventig jaar na de eerste Vlaamse televisieavond krijgen we het toen uitgezonden toneelstuk in een nieuwe versie te zien. Een ander theaterstuk gaat over een veelbesproken Rus. En de kinderen nemen we deze week mee naar een voorstelling over jezelf zijn.

De eerste televisieavond

Zeventig jaar terug beleefde Vlaanderen zijn eerste tv-avond. Het toneelstuk dat toen live werd opgevoerd in de studio, krijgt een originele remake. We mogen nu ook zien wat er zich toen buiten beeld afspeelde. Met Andrea Croonenberghs en de Witse-makkers Daan Hugaert en Marc Stroobants.

Drie dozijn rode rozen, Loge 10, op 11/3 om 20 en op 12/3 om 15 uur, daarna tot 2/4 Fakkeltheater, Antwerpen. Info: www.loge10.be

Een of andere Rus

Een straatboefje in Oekraïne, een zwerver in New York, een dissidente dichter en een oppositieleider in Moskou. Het leven en werk van Eduard Limonov vormen de inspiratie voor deze tragedie met o.a. Janne Desmet, Pieter Genard en Tom Van Bauwel in een regie van Freek Mariën.

Een of andere rus, Arsenaal / Het Kwartier, op 11/3, Scharpoord Knokke-Heist, tot 29/3 op tournee. Info: www.arsenaallazarus.be

Vlaamse countrykoninginnen

Ze hadden al succesrijke solocarrières toen de countrykoninginnen Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt in 1987 samen het album Trio opnamen. Hun repertoire wordt nu tot leven gebracht met de engelenstemmen van Janne Blommaert, Pauline Verminnen en Naomi Sijmons.

Trio: the music of Dolly Parton, Emmylou Harris & Linda Ronstadt, op 11/3 De Zeepziederij Bree, tot 27/4 op tournee. Info: www.maandacht.be

De verzameling van het museum

Het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle duikt in de archieven en de depots om aan de hand van nooit eerder vertoonde documenten en een selectie uit de boeiende, historische kunstverzameling het verhaal te vertellen van de stichters, het echtpaar dat zijn naam aan dit cultuurhuis gaf.

Het Erf, van 12/3 tot 15/5, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle. Info: www.museumdd.be

Er zijn er twee jarig

Thelma is jarig, Louise is jarig. Dat wordt gevierd in deze kleurrijke voorstelling over jezelf zijn, over anders zijn en toch ook niet. Het geheel wordt overgoten met een vleugje magie. Met Jits Van Belle, Tineke Caels en Stan Vangheluwe. Bestemd voor een publiek vanaf drie jaar.

Kom wel, 4Hoog, op 12/3 om 14 en om 16 uur, Minardschouwburg Gent, tot 30/4 op tournee. Info: www.4hoog.be

Daar is Peter Gabriel nog eens

Als naar gewoonte eindigen met een tip waarvoor je best nu al een kaartje koopt. Het is voor het eerst in bijna tien jaar dat Peter Gabriel nog eens in Europa op tournee gaat. Van de 22 concerten is er eentje op Belgische bodem. Verwacht je naast zijn hits aan nieuw werk van het album i/o.

i/o The tour, Peter Gabriel, op 6/6 Sportpaleis Antwerpen. Info: www.livenation.be