Ex-lid richt bloedband aan tijdens kerkdienst getuigen van Jehova: 35-jarige schutter was “financieel consulent”

Even na 21 uur donderdagavond kwamen tientallen noodoproepen binnen bij de hulpdiensten. De bellers meldden geweerschoten in de wijk Alsterdorf, ten zuiden van de luchthaven in Hamburg. De schietpartij zou in een koninkrijkszaal, een religieuze vergaderplaats voor Jehova’s getuigen, zijn gebeurd tijdens een kerkdienst waar veertig mensen aanwezig waren.

“Er waren vier periodes waarin schoten te horen waren”, getuigt buurtbewoner Lara Bauch bij Focus. “Tijdens elk van die periodes werden meerdere schoten afgevuurd. Er was telkens 20 seconden tot een minuut tussen. Eerst dachten we nog dat er gewerkt werd op de werf recht tegenover het gebouw, maar dat was het dus niet. Ik keek uit het raam en zag na die laatste keer dat ik schoten hoorde iemand hectisch van het gelijkvloers naar de eerste verdieping lopen.”

In de buurt

Een speciale eenheid van de politie was toevallig in de buurt omdat ze terugkwam van een interventie, en was dus snel ter plaatse. Agenten die met getrokken wapens binnengingen, troffen meerdere gewonden en doden aan. Daarna hoorden ze een schot op een bovenverdieping, waar ze nog een overleden man vonden, allicht de schutter. Die is volgens de politie zelf uit het leven gestapt.

Om zeker te zijn dat de man alleen handelde, werd een helikopter met een warmtecamera ingezet. Ook een ontmijningsteam kwam ter plaatse, vooraleer sporenonderzoek in het gebouw kon gebeuren. Omstreeks 3.20 uur meldde de politie “op basis van de huidige stand van zaken uit te gaan van één dader”. “De politiemaatregelen in het gebied worden stilaan afgebouwd. Onderzoek naar de achtergrond van het misdrijf is gaande.” Er is een online portaal opgericht waar getuigen foto’s en video’s van de feiten kunnen insturen.

Ex-lid

Volgens Duitse media was de schutter de 35-jarige Philipp F. en was hij een voormalig lid van de gemeenschap. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. Hij zou niet bekendgestaan hebben voor enige vorm van extremisme. De politie beschouwt de schietpartij als een geïsoleerde daad.

F. heeft een eigen website, waar hij op dubieuze wijze zijn diensten aanbiedt als financieel consulent. Hij schrijft er business management gestudeerd te hebben en al meerdere managementposities binnen bedrijven bekleed te hebben. Om hem in te huren voor onder meer theologische scholing, betaal je 250.000 euro per dag. “Maar mijn werk zal mijn cliënten minstens 2,5 miljoen euro opbrengen.”

Acht doden

Volgens de politie zijn er bij het incident acht doden gevallen. Zeven kerkgangers en de schutter zelf dus. Daarnaast zijn ook meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel dat er zijn, is nog niet duidelijk. Getuigen zagen hoe agenten gewonden, onder wie een zwangere vrouw, het gebouw uit droegen. “De doden hebben allemaal schotwonden”, zei een woordvoerder van de politie.

Omwonenden werd aanvankelijk gevraagd om binnen te blijven, en terwijl de omgeving werd afgezet werden waarschuwingsberichten over “extreem gevaar” uitgestuurd. Die waarschuwingen werden na enkele uren opgeheven. Het gevaar voor buurtbewoners was vrijdagochtend rond 3 uur geweken, klonk het.

Reacties

De gemeenschap van Jehovah’s getuigen heeft vrijdag gereageerd op de schietpartij. “De religieuze gemeenschap is diep bedroefd over de verschrikkelijke moord op haar leden in een koninkrijkszaal in Hamburg na een kerkdienst”, klinkt het in een verklaring. “Verschillende mensen kwamen om en anderen raakten ernstig gewond.”

“Verschrikkelijk nieuws uit Hamburg”, reageerde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. “Verschillende leden van een gemeenschap van Jehova’s zijn het slachtoffer geworden van een brute daad van geweld. Mijn gedachten zijn bij hen en hun dierbaren. En bij de veiligheidstroepen die een moeilijke operatie hebben uitgevoerd.”

De Franse president Emmanuel Macron zegt verbijsterd te zijn. “Verschrikkelijk nieuws uit Hamburg. Ik betuig de deelneming van Frankrijk aan de familieleden van de slachtoffers en aan al onze Duitse vrienden. Onze gedachten zijn bij hen”, schrijft Macron vrijdag op Twitter.

Vrijdagmiddag wordt een persconferentie georganiseerd naar aanleiding van de schietpartij.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

