Voorspelde rukwinden tot 100 km/u gooien roet in het eten: etappes Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico ingekort

De wind gooit roet in het eten van zowel Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico. De vrijdagetappes in beide rittenkoersen worden ingekort.

Vooral de organisatie van Parijs-Nice knipt stevig in het aantal kilometers door de voorspelde rukwinden van minstens honderd kilometer per uur. “Vanwege de weersomstandigheden is het eerste deel van de zesde etappe afgelast”, klinkt het bij de organisatie. De renners zullen verzamelen op kilometer 117 “La fontaine d’Aragon” om het startschot te geven.”

Dat wil zeggen dat er nog maar 80 van de 197 kilometer zou overblijven. “We beslissen nog of het peloton één of twee rondes zal rijden rond La Colle-sur-Loup”, klinkt het bij Pascal Chanteur van rennersvakbond CPA. Meer info over het startuur en het aantal kilometers volgt.

Niet alleen in Parijs-Nice is de wind een serieuze boosdoener, ook in Italië blaast de wind hard. De organisatie van Tirreno-Adriatico kon niet anders dan de bergetappe naar Sassotetto inkorten. In het skigebied waar de aankomst ligt worden hoge windsnelheden verwacht, daarom wordt de finish 2,4 kilometer naar voren geschoven.

De streep ligt nu in Fonte Landina op 1.286 meter hoogte. Daardoor is de slotklim ‘slechts’ 10,7 kilometer lang in plaats van 13,2 kilometer. Een stuk van 2,4 kilometer aan 7,5% komt daardoor te vervallen. Heeft het straks een effect op het koersverloop?