Seizoen twee van Sex/life loopt ten einde en daar zijn weer de geruchten over een penisprothese

Het tweede seizoen van Sex/Life is ten einde maar toch zorgt de laatste aflevering opnieuw voor beroering. Heel wat fans van Adam Demos, in de serie beter bekend als Brad, zou opnieuw een penisprothese dragen. Opnieuw, want ook in het eerste seizoen werd al druk gespeculeerd over het lid van de Australische acteur.

De scène waarop de 37-jarige acteur in de douche staat in het eerste seizoen van de populaire Netflix-serie is zowat de wereld rond gegaan. Niet alleen om de goede looks van personage Brad maar ook om zijn mannelijk geslachtsdeel. Dat was volgens tal van fans wel heel groot en de vraag werd dan ook luidop gesteld of de acteur een penisprothese droeg.

Nu het tweede seizoen ten einde loopt, en de fans een soortgelijke scène voorgeschoteld kregen met in de hoofdrol acteur Jonathan Sadowski laait de discussie opnieuw op. Zijn personage Devon moest na een ongelukkige ontmoeting met een sekswerker zijn jongeheer laten reconstrueren.

Om de penis, die door de operatie zelfs een paar centimeter langer is, een handje te helpen, kreeg Devon een pompje dat hij maar wat graag demonstreert. En de fans? Die krijgen wel een heel goed zicht op de penis.

Of het hier nu gaat om een prothese of toch maar zijn echte jongeheer, is niet geweten. Ook de makers houden de lippen stijf op elkaar en herhalen enkel de woorden van Adam Demos uit het eerste seizoen: A gentleman never tells.