Genkenaar Michelangelo genomineerd in ‘Big Brother’: “Als ik nu naar huis moet, ga ik flippen”

Dit weekend zal een man het huis van Big Brother moeten verlaten. Danny, die vorig weekend mocht terugkeren, veroverde de power of nomination en besliste Bart, Jason en Genkenaar Michelangelo in de gevarenzone te plaatsen.

“Ik ben er zeker van dat Danny mij pakt”, zei Michelangelo Amendola deze week nog in het Big Brother-huis en hij heeft gelijk gekregen. Donderdagavond maakte Big Brother bekend dat de Genkenaar samen met Bart en Jason genomineerd is. Een van hen zal zaterdagavond het huis moeten verlaten.

LEES OOK. Genkenaar Michelangelo kan één ding niet missen in het Big Brother-huis: “Zonder voel ik me niet goed in mijn vel”

Het was fight for your power-week bij Big Brother. Aan de hand van verschillende spelletjes werd er beslist wie deze keer drie medekandidaten mocht nomineren. Het was uiteindelijk Danny die de strijd om de power of nomination won. Een hele ommekeer in het huis, want Danny lag tot vorig weekend nog uit het spel. Hij kreeg in week vier het minste stemmen. Maar nadat Chiara door privéomstandigheden naar huis ging, besliste Big Brother een ex-bewoner te laten terugkeren. Danny werd door de kijkers verkozen boven Chelsea en Chayron en nam zijn intrek in de rode kamer. Een twist waar heel wat kijkers het niet mee eens waren en ook enkele bewoners lieten hun ongenoegen blijken. Waaronder Michelangelo. “Als ik naar huis moet omdat iemand die er eigenlijk in week vier al uit moest liggen mij genomineerd heeft, dan ga ik echt flippen!”

Of Michelangelo zal flippen, zal zaterdagavond blijken. Dan wordt tijdens de liveshow bekendgemaakt wie de volgende afvaller is. Stemmen op Michelangelo, Bart en Jason kan via GoPlay. (nco)

‘Big Brother’, elke werkdag om 22 uur op Play4 en GoPlay. ‘Big Brother: Live’, elke zaterdag om 20 uur. De livestream is 24/7 te volgen op Play247 en GoPlay.