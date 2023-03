Kolfje naar de hand van Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts? Unieke World Cup of Darts wijzigt drastisch van format

De World Cup of Darts is een van de meest in het oog springende toernooien op de kalender. Het is namelijk het enige toptoernooi dat in landenteams gespeeld wordt, teams van de twee hoogst gerangschikte darters per natie. Voor België zijn dat Dimitri Van den Bergh (10) en Kim Huybrechts (29). Vorig jaar haalden ze de kwartfinales, na verlies tegen latere winnaar Australië.

Maar aan het format van de World Cup heeft de PDC stevig sleutelwerk gehad. Vorig jaar waren er acht reekshoofden en een combinatie van enkel- en dubbelwedstrijden per ronde.

Eerste ronde: best of 9.

Er werd per koppel gespeeld naar vijf winnende legs. De darters wisselden elkaar na elke worp af.

Tweede ronde tot halve finales: twee singles (best of 7), dubbel (best of 7) bij gelijke stand

Er werden twee enkelwedstrijden gespeeld. Wie vier legs won, won de match. Het land dat twee keer won, stootte door. Bij gelijke stand volgde er een dubbelpartij, ook tot vier gewonnen legs.

Finale: twee singles (best of 7), dubbel (best of 7), een of twee extra singles (best of 7)

Het land dat drie keer won, veroverde de World Cup.

© PDC

Dubbels

Maar vanaf dit jaar - of toch zeker al dit jaar - wordt er enkel met dubbelwedstrijden gewerkt. Er wordt eerst groepsfase met 36 landen gespeeld: twaalf groepen van drie en enkel de groepswinnaar stoot door naar de knock-outfase met de vier reekshoofden (goed voor een uitbreiding van 32 naar 40 deelnemende landen). Dat zouden normaal Engeland, Wales, Schotland en Nederland zijn. België is momenteel vijfde reekshoofd.

“Die dubbels doe ik héél graag”, zei Kim Huybrechts vorig jaar nog. Logisch, want de Belgen verloren tot nu toe slechts één keer een dubbelpartij op de World Cup. “Ik ben er zelfs sterker in dan in enkelwedstrijden. Ik ben altijd al een teamspeler geweest. We doen het helaas veel te weinig door de drukke kalender, en op de World Cup alleen bij een gelijke stand. Ik wil liever een format met enkel koppelmatchen, dan zou je wat zien.”

Aan die kritiek is dus gehoor gegeven. Gewoon rechtstreekse uitschakeling vanaf de KO-fase met een dubbelwedstrijd (best of 15 legs in tweede ronde, kwartfinales en halve finales, best of 19 legs in de finale). En dus drie keer dubbelen in de groepsfase (best of 7 legs), vooral leuk voor de kleinere landen die nu drie wedstrijden spelen in plaats van één.

De prijzenpot is gestegen van 350.000 pond naar 450.000 pond. De deelnemers aan de groepsfase krijgen gegarandeerd 4.000 pond. De uiteindelijke winnaars gaan naar huis met 80.000 pond. De World Cup of Darts wordt dit jaar voor de vijfde keer afgewerkt in de Eisspporthalle in Frankfurt. Een arena die ook dienst doet voor het ijshockey, die gebouwd werd in 1981 en waar zo’n 7.000 mensen kunnen zitten. Ook tussen 2015 en 2018 werd er in Frankfurt gespeeld.