Laat regen je tuin beter bestand maken tegen droogte. Moeilijk is het niet. Een sponstuin slokt regenwater op, laat de planten zoveel drinken als ze willen en bewaart het overschot voor later. Onze Groenman Marc Verachtert en zijn klimaatmaat Bart Verelst bundelen tips over het hoe en wat in een praktisch tuinboek dat de voorbije week verscheen.