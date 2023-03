GETEST. Curieuse Neus van brouwerij En Stoemelings: in de afdronk vallen de neuzen stil ★★★☆☆  

Bierproevers zijn curieuzeneuzen. Ze willen alles weten over dit bier. Over de kleur: amber. Over de geur: witte peper, muskaatnoot, gebakken banaan. Over de smaak: die van een Brusselse tripel. Volmondige start, opent breed, met een berg karamel en witte kandijsuiker. Volgt een mokkasmaak. En dan vallen de neuzen stil in de afdronk. Je verwacht nog iets nieuws maar dat komt niet. Tenzij helemaal op het einde een slokje calvados.

Curieuze Neus Brouwerij En Stoemelings, Brussel Alcoholvolume 7 graden Schenktemperatuur 10 Lekker bij gebraden kip Bewaren 5 jaar ★★★☆☆