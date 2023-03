Van sneaker tot slipper: Belgisch schoenenmerk Komrads lanceert ReBirth Program

Duurzaamheid in de modewereld, het is geen voor de hand liggend onderwerp. Heel wat merken doen (schijnbaar) hun best, maar gaan eigenlijk nooit ver genoeg in hun duurzame aanpak. Gelukkig bestaan er ook enkele labels die wél hun beste beentje voor zetten en die effectief een verschil maken. Het Belgische sneakermerk Komrads doet dat al enkele jaren en nu gaan ze met hun ReBirth Program nog een stap verder.

Wie een paar sneakers van Komrads koopt, heeft meteen een duurzaam product in handen. De schoenen worden vervaardigd van appelleer (ja, gemaakt van appels dus) of gerecycleerd oceaanplastic. Toch knaagde er nog wat, want wat gebeurt er eens je geliefde sneakers zijn afgedragen? Wel, normaal gezien belandt het gros daarvan op de vuilnisbelt. Daarom besloot Komrads om op zoek te gaan naar een oplossing.

“Met het Komrads ReBirth Program vormen we mee een oplossing in de strijd tegen de vervuilende sneakerindustrie. We sluiten hiermee onze cirkel en gaan van een duurzame aankoop tot volledige recyclage. Het grote doel? Om ervoor te zorgen dat er geen enkele sneaker meer terechtkomt op een vuilnisbelt”, aldus oprichters Greet Goegebuer en Mark Vandevelde.

Concreet kan iedereen z’n afgedragen sneakers inzenden – elk merk, elk model is welkom. Vanaf de zomer worden die vervolgens vermalen tot fijne korreltjes, die dan worden omgevormd tot de SMOS-slipper. Dat gebeurt in samenwerking met maatwerkbedrijf NEKTARI, want ook wat betreft tewerkstelling opteert Komrads graag voor een duurzame aanpak. Hoe de slipper er precies uit komt te zien, weten ook wij nog niet, maar Goegebuer en Vandevelde mogen zich alvast Sustainability Pioneers van 2023 (een award uitgereikt door het Verbond van Belgische Ondernemingen en Time4Society) noemen dankzij het project.