RECONSTRUCTIE. Hoe Union van een onverwachte extra nacht in Berlijn een feestje maakte: “Tegen Genk gaan we knallen”

Ideaal is het niet. De Union-selectie zat donderdagavond klaar in het vliegtuig om te vertrekken, maar raakte niet voor de sluiting van de luchthaven de lucht in. Het moest zo een extra nacht in Berlijn blijven. De spelers bouwden dan maar een geïmproviseerd feestje aan de bagageband. Reconstructie van een woelige avond/nacht.