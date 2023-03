Banken fors onderuit bij start Europese beurzen na problemen bij Amerikaanse bank

In Brussel staat de Bel20 na een halfuur handel op ruim 1,8 procent verlies. Sofina leidt de verliesdans met ruim 7 procent verlies. De holding heeft ook belangen in de Amerikaanse techsector. Bank-verzekeraar KBC gaat ruim 4 procent lager. Alle aandelen in de sterindex noteren in het rood, op Argenx na.

Ook elders in Europa noteren de indices op verlies, met de financiële aandelen als grootste verliezers.

Silicon Valley Bank

Dat is minstens gedeeltelijk te wijten aan de problemen bij Silicon Valley Bank. Dat is een Amerikaanse bank die vaak actief is als bankier van Amerikaanse technologiebedrijven en momenteel in slechte papieren zit. Het aandeel kelderde donderdag 60 procent nadat de bank, een kleinere speler, aangekondigd had dat ze 2,25 miljard dollar kapitaal wil ophalen om de financiën te stutten.

De kapitaaloperatie zorgt voor grote paniek. Investeerders adviseerden volgens Bloomberg de bedrijven in hun portfolio om hun tegoeden bij de bank weg te halen. De top van de bank riep al op tot kalmte. “Dit is een klassieke bankrun. Wanneer die aanbreekt, wil je daar niet de laatste man zijn”, vertelde John Wu, topman van techbedrijf Ava Labs bij Bloomberg Television. Zijn bedrijf heeft inmiddels middelen “weg gediversifieerd” om minder afhankelijk te zijn van SVB.