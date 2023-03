Meisje dat meer dan vier jaar geleden ontvoerd werd in Washington teruggevonden in Mexico

Een meisje dat meer dan vier jaar geleden in een Amerikaans winkelcentrum werd ontvoerd door haar biologische moeder, is veilig en wel teruggevonden in Mexico. Dat meldt de FBI.

Aranza Maria Ochoa Lopez was vier jaar toen ze op 25 oktober 2018 met haar biologische moeder een begeleid bezoekje bracht aan het een winkelcentrum in Vancouver, Washington. Het meisje zat bij een pleeggezin na herhaaldelijk misbruik door haar moeder, en de twee elkaar zagen elkaar om de twee weken. Die bewuste dag in het winkelcentrum liep het helemaal verkeerd toen de moeder vroeg om met haar moeder mee naar het toilet te gaan. Ze vluchtte vervolgens met het meisje en reed weg in de auto van een medeplichtige.

De moeder, Esmeralda Lopez-Lopez, werd in 2019 in Mexico opgepakt en in 2021 veroordeeld tot 20 maanden in de gevangenis voor de ontvoering. Maar van het meisje zelf was geen spoor. Tot nu. De intussen achtjarige Aranza is in februari aangetroffen in het Mexicaanse Michoacan, meldt de FBI. “Speciale agenten hebben haar teruggebracht naar de VS”, klinkt het. “Meer dan vier jaar lang hebben we haar niet opgegeven”, zei Richard Collodi, een van de agenten. “Nu gaan we haar begeleiden om zich goed te herintegreren in de VS.”

In welke omstandigheden het kind in Mexico leefde of bij wie, werd niet bekendgemaakt.