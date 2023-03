Mercedes-Benz wil nog dit jaar eigen snellaadstations bouwen

De oplevering van de laadstations wordt in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht. Dat geldt ook voor snellaadpunten in de Verenigde Staten, waarvan de eerste twintig in diezelfde periode operationeel moeten zijn. Mercedes kondigde begin dit jaar aan tegen 2030 wereldwijd over 10.000 snellaadstations te willen beschikken. Mercedes-rijders zouden daar dan voorrang moeten krijgen om hun auto op te laden, bijvoorbeeld via een reservering.

Reiner geeft aan dat voor dit totale project een bedrag van een paar miljard euro is gereserveerd. Tweeduizend van de oplaadpunten komen in de VS en tweeduizend in Europa. De andere laadstations worden gebouwd in China en overige belangrijke markten voor Mercedes-Benz. “De laadinfrastructuur heeft nog veel potentieel”, betoogt Reiner. “Maar we zullen zeker niet alles kunnen afdekken met onze snellaadstations.”

De plannen van Mercedes-Benz spelen wereldwijd een kleine rol. Alleen al in Duitsland wil de regering aan het eind van het decennium 1 miljoen laadpunten hebben. Overal op de wereld neemt de vraag naar snellaadstations toe, als gevolg van het toenemende aantal elektrische voertuigen op de weg.