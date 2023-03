Vlaamse regering buigt zich nog maar eens over stikstof: kans is groot dat partijen vaststellen dat akkoord niet mogelijk is

De Vlaamse regering zit opnieuw samen over stikstof. Nog eens. Maar de kans is bijzonder groot dat de hoofdrolspelers het er vooral over eens zullen zijn dat ze het niet eens kunnen raken over het dossier. Toch betekent dat hoogstwaarschijnlijk niet het einde van de ploeg van Jan Jambon.

Hoogoplopende ruzies, dramatiek en alle politieke trucs die uit de kast werden gehaald. Wie smult van politiek theater, kon het voorbije jaar serieus zijn hart ophalen. Voor onze natuur, landbouw én industrie valt er echter weinig te lachen. Die kunnen door de grote juridische onduidelijkheid rond stikstof niet meer zeker zijn of ze nog wel kunnen investeren en daarvoor een vergunning krijgen. Voor landbouwers bestaat er de facto zelfs al een vergunningenstop.

© BELGA

Maar de Vlaamse regering raakt ook meer dan een jaar nadat ze in februari 2022 nochtans wel al een akkoord had gesloten niet uit de discussie. Vorige zondag sprongen de onderhandelingen na een finaal voorstel van Jambon af. N-VA kwam CD&V op verschillende punten nochtans tegemoet, maar voorzitter Sammy Mahdi en de betrokken ministers Hilde Crevits en Jo Brouns plooiden niet. Zij eisen dat landbouw en industrie bij het toekennen van vergunningen op gelijke voet worden behandeld, wat volgens N-VA en Open Vld gewoon niet kan omdat de situatie voor beide ook totaal anders is. Een complete patstelling.

Imbroglio

Alleen is er voor de Vlaamse regering, ondanks die patstelling en de nooit geziene spanningen tussen N-VA en CD&V, geen nooduitgang. De Vlaams-nationalisten dreigden er wel mee de regering op te blazen en voor stikstof naar een alternatieve meerderheid te zoeken, maar tussen droom en daad stonden ook hier weer praktische bezwaren. Een Vlaamse regering kan gewoon niet vallen zolang er geen nieuwe meerderheid klaarstaat, en die is er niet.

Ook een wisselmeerderheid voor stikstof is niet zomaar te vinden. En de CD&V-ministers eruit gooien, vergt ook een meerderheid en een akkoord over wie ze moet vervangen. Ook dat is er niet. CD&V wil ondanks het bestuursimbroglio overigens gewoon op de regeringsbanken blijven zitten.

© BELGA

De voorbije dagen zijn er weinig of geen pogingen geweest om de vele brokken nog te lijmen. Terwijl het dossier vrijdagvoormiddag op de ministerraad nog eens op de agenda staat. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de conceptnota met het ultieme voorstel van zondag in een juridisch kader gegoten, mét goedkeuring van het milieueffectenrapport en het fiat van de Inspectie Financiën voor de steun van 3,6 miljard voor de landbouwers. Maar het wordt hoogstwaarschijnlijk een maat voor niets. Jan Jambon zal tijdens de ministerraad moeten vaststellen dat de standpunten nog altijd geen centimeter zijn opgeschoven.

Boemerang

Of de ministers nog iets uit hun hoed toveren of nog eens wat tijd kopen, is onduidelijk. De kans bestaat alvast dat de drie regeringspartijen samen vaststellen dat een akkoord niet mogelijk is en dat ze ook niet kunnen scheiden. En daarom beslissen om los van stikstof gewoon voort te regeren. Met alle breuken, blauwe plekken, intrafamiliaal geweld en gekneusde ego’s erbij.

Maar zelfs wanneer dit gebeurt, is stikstof nog lang niet van de tafel. Met nog heel wat vergunningen die moeten worden goed- of afgekeurd, zoals de miljardeninvestering van Ineos in de Antwerpse haven, kunnen rechters het dossier heel snel weer op de regeringstafel leggen. Er moet nu eenmaal een decretale regeling komen voor stikstof. Die boemerang komt snel en hard terug.