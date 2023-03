LIVESTREAM. Veroveren Stijn en Hanne Desmet na Europees nu ook WK-goud op de 1.000 meter?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Op de derde en laatste dag van het WK shorttrack in Seoul liggen nog twee medaillekansen voor Stijn en Hanne Desmet. Ze komen beiden in actie op de 1.000 meter, het nummer waarop ze beiden eerder dit jaar Europees kampioen werden. Nadien proberen ze ook met de Belgische gemengde aflossingsploeg net zoals op het EK eremetaal te veroveren. U kunt hierboven alles volgen via livestream.