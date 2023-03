Ex-priester Pieter uit ‘De mol’ wordt voor het eerst vader

Ex-priester en voormalig ‘De mol’-deelnemer Pieter Delanoy wordt eind mei vader. Samen met zijn vrouw Dauphine Mouton verwacht hij een eerste kindje. Dat vertelt hij in de ‘Krant van West-Vlaanderen’ en bevestigt hij aan onze redactie. “Het is in zekere zin altijd een droom geweest.”

Pieter Delanoy was in 2018 de saboteur van het zesde seizoen van De mol, in Mexico. Hij liet zich nog extra opmerken door het feit dat hij priester was, ook al zette hij daar in interviews geregeld kanttekeningen bij. “Ik vind het celibaat onzin”, klonk het onder meer. Een jaar later legde hij zijn ambt neer, nadat hij een vrouw had leren kennen. Vorig jaar belandde hij met Dauphine Mouton aan de andere kant van het altaar en trouwden de twee.

Nu verwacht het stel een eerste kindje, zo vertelt Delanoy aan de Krant van West-Vlaanderen en bevestigt hij aan onze redactie. “We zijn heel gelukkig, ja. We weten niet of het een jongen of een meisje is, omdat we bewust dat magisch moment willen meemaken als we het ontdekken. Vader worden is duidelijk het volgende avontuur. Eentje dat groter is dan De mol. (lacht) Het is in zekere zin ook altijd een droom geweest. Als priester dacht ik daar niet aan, maar toen ik mijn vrouw leerde kennen, wist ik dat ik met haar dat verhaal wilde schrijven”, klinkt het daar.