VIDEO. Auto van organisatie Tirreno-Adriatico ramt doodleuk renner Giulio Ciccone tijdens interview

Ophef na de vierde etappe van Tirreno-Adriatico. Terwijl hij een interview aan het doen was, werd Giulio Ciccone doodleuk aangereden door een wagen van de organisatie. De Italiaan van Trek-Segafredo hield er een gezwollen knie aan over, maar kan vrijdag wel van start gaan. Ciccone werd 11de in de etappe en staat 9de in het klassement.