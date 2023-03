Union zit vast in Berlijn: selectie van vliegtuig gehaald en verplicht langer in Duitsland te blijven, zondag wacht topper in Genk

Union heeft een nacht extra in Berlijn moeten blijven. Iedereen zat al in het vliegtuig, maar door een slechte organisatie van de Duitse autoriteiten en het winterweer kon men niet opstijgen en werd de luchthaven gesloten. Geen ideale voorbereiding voor de topper van zondag in de competitie: de Brusselaars moeten dan naar leider Genk en wilden net de kloof met de Limburgers wat kleiner maken. Union staat momenteel tweede met acht punten minder.