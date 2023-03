Paul Magnette volgt dit weekend allicht zichzelf op als PS-voorzitter

Paul Magnette was in 2019 ook al de enige kandidaat om Elio Di Rupo op te volgen. Hij haalde toen 95,4 procent van de stemmen. Enkele maanden later slaagde hij erin PS terug in de federale meerderheid te krijgen en sloot hij als coformateur mee het regeerakkoord van Vivaldi.

PS kiest ook nieuwe voorzitters voor haar regionale federaties. In elf van de veertien lokale afdelingen is er maar één kandidaat. Het gaat onder anderen om staatssecretaris Thomas Dermine en vicepremier Pierre-Yves Dermagne in respectievelijk Charleroi en Dinant-Philippeville. In Brussel is Kamerfractieleider Ahmed Laaouej de enige kandidaat. Bij de Luikse afdeling, in theorie de machtigste van de partij, blijft Frédéric Daerden aan zet. Enkel in Namen, Thuin en Picardisch Wallonië zijn er meerdere kandidaten.

De militanten kunnen vrijdag vanaf 17 uur hun stem uitbrengen. De resultaten worden zaterdagavond verwacht.