Man die zijn kinderen vermoordde, maakt ook vanuit de cel zijn ex het leven zuur

De landbouwer uit Waardamme, Chris Vanhaverbeke (44), die zijn twee kinderen om het leven bracht omdat zijn vrouw wou scheiden, weet van geen ophouden. Sinds hij in de cel zit, belaagt hij zijn ex met telefoontjes en brieven waarin hij haar de schuld geeft voor de dood van hun kinderen, omdat ze hem wou verlaten: “Ik zag je nochtans doodgraag”, staat het letterlijk in één van de brieven. De vrouw heeft nu een klacht ingediend voor belaging.