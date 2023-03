Vrijdag Pyjamadag voor Bednet: naar school of werk in pyjama om zieke jongeren te steunen

Bednet viert vandaag, vrijdag 10 maart, de achtste editie van de Bednet Pyjamadag. Met de actie roept de organisatie, samen met MNM en Ketnet, iedereen op om in pyjama naar school of het werk te gaan uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren.

Bednet zorgt ervoor dat zieke leerlingen toch verbonden blijven met hun klas. In 2022 volgden meer dan 1.200 leerlingen les via Bednet. Met Bednet Pyjamadag wil de organisatie haar bekendheid doen toenemen om zo volgend schooljaar nog meer zieke leerlingen te bereiken.

“We bereiken nog steeds niet alle zieke leerlingen die in aanmerking komen. Slechts 40 procent van alle scholen heeft al met ons gewerkt, een cijfer dat we graag zien stijgen. De bekendmaking via Bednet Pyjamadag blijft dus enorm belangrijk om zo veel mogelijk mensen te informeren over de meerwaarde van Bednet: het is gratis, eenvoudig om mee te werken en stimuleert de betrokkenheid van de zieke leerling in de klas”, zegt Mathieu Tallon, directeur van Bednet.

Psychische problemen

In 2022 volgde 74 procent van de Bednetters les in het secundair onderwijs, 24 procent in het lager onderwijs en 2 procent in het kleuteronderwijs. Bednet werd vorig jaar het meest aangevraagd voor psychische problemen (39 procent), kanker (15 procent), ziekten van het botspierstelsel en bindweefsel (12 procent), en ziekten van het bloed (7 procent).

Het aantal leerlingen dat Bednet aanvraagt vanwege psychische problemen blijft stijgen. “Dat is een zorgwekkende evolutie”, zegt voorzitter Kathy Lindekens. “Verbonden blijven met de klas en het sociaal contact staan niet voor niets centraal in onze campagne dit jaar”, besluit ze.