Andreo Carollo schuldig aan uitgelokte doodslag op Massimo De Luca, hij riskeert vijf jaar cel

Schuldig aan uitgelokte doodslag. Dat is het verdict donderdag even voor middernacht van de jury voor Andreo Carollo (51). De Maasmechelaar doodde op 20 juni 2020 de 25-jarige Massimo De Luca (25) met twee messteken. Zonder voorbedachten rade, besliste de jury na 4,5 uur beraadslagen. Vrijdag volgt de beslissing over de strafmaat. Carollo riskeert maximum vijf jaar cel.

De familie De Luca tekende ’s avonds niet present op de voorlezing van het arrest. Waarschijnlijk maar goed ook. De voorbije vijf procesdagen zetten de Maasmechelaars meermaals het proces op stelten. Ze rekenden op een veroordeling voor moord en levenslang, terwijl er nu maximum vijf jaar cel boven het hoofd hangt van Carollo. Frank Scheerlinck, een van de advocaten die de nabestaanden vertegenwoordigt, verliet voortijdig al ontgoocheld de zaal.

Moord of wettige zelfverdediging? Dat was aanvankelijk de inzet op het assisenproces over de dood van Massimo De Luca. “Een schoolvoorbeeld van wettige zelfverdediging”, volgens de ene waarop de andere counterde met “een schoolvoorbeeld van moord.” Het werd uiteindelijk plan B van de verdediging bij monde van advocaten Johan Platteau en Brecht Horsten: uitlokking dus. Andreo Carollo, die al 2,5 jaar in voorhechtenis zit, riskeert maximum vijf jaar cel. Vandaag buigt de zitting zich over de strafmaat. Als het dan weer wat meezit voor de Maasmechelaar, kan hij als een vrij man Tongeren verlaten. Het belooft dus wederom een pittige procesdag te worden.

Louis De Groote, één van de advocaten van de nabestaanden van Massimo De Luca, duidelijk teleurgesteld door de uitspraak. — © Sven Dillen

Op 20 juni 2020 stak voormalig Fordarbeider Carollo de twintiger dood, buiten voor zijn appartement langs de Oude Baan in Eisen-Maasmechelen. Een koksmes met een lemmet van 15 cm plofte twee keer in het lichaam van Massimo De Luca. Een keer in de rechterborst en een keer in de linkerbovenbuik. Het mes doorboorde het hart waardoor “de man met de eeuwige glimlach” geen schijn van kans had. “Hij bloedde dood”, klonk het op het proces.

Scheldwoorden

Tumultueus. Meermaals is het woord gevallen in het Tongerse assisenhof. Net als “hoerenbok”, “hoerenzoon”, “stuk stront”, “vuil varken” en de Italiaanse varianten ervan. We hebben ze niet geteld, maar het was dagelijkse kost. De scheldwoordenvariatie was beperkt, het gebruik veelvuldig. Meermaals ging de familie van het slachtoffer resoluut in de aanval. Met de hakken in het zand gezet. Ze beslisten zelf hoeveel vragen ze wilden antwoorden. Was het niet naar hun zin, dan bolden ze het af. De regie was in handen van de familie De Luca. ‘Wij zijn de baas.’ ‘Ik ben naar huis’”, hekelde ook advocaat Brecht Horsten namens Carollo. Zelf vergoeilijkte de familie van het slachtoffer het als “ons Italiaans temperament”. “Dat is het excuus voor alles. Behalve voor de feiten op 20 juni”, klonk het bij de verdediging. Die verdediging liet ook geen kans onbenut om op de bedenkelijke reputatie van de De Luca’s te wijzen. De vader zat van mei 2014 tot september 2019 in de cel voor drugsdelicten. “Daar ben ik niet trots op, maar wij zijn eerlijke mensen”, klonk het verweer. En ook: “Dit is niet het proces van de De Luca’s.” “Schuldverschuiving. De verdediging leidt de aandacht van de feiten zelf af omdat ze voor zich spreken”, riepen de advocaten van de burgerlijke partijen in koor.

Jeugdliefde

Aanleiding voor de heibel was de relatie van Andreo Carollo met Angelina, de moeder van Massimo De Luca. Op hun 16de konden de twee het al goed met elkaar vinden. Met alles erop en eraan. Een probleem: de twee zijn neef en nicht. Reden genoeg om er toen een punt achter te zetten. De liefde flakkerde enkele jaren geleden echter weer op tijdens een begrafenis. Op het moment dat vader Luigi achter de tralies zat.

“Andreo en de moeder van Massimo waren verliefd op elkaar. Alleen lieten haar man en zoon dat niet toe”, kwam Conny, de zus van Andreo getuigen. De familie De Luca wou het niet gezegd hebben dat de twee een match vormden. Wel dat Andreo veel invloed had op Angelina. Te veel zelfs. Zoveel dat ze haar antidepressiva niet meer wou nemen. Het antwoord hoe het nu juist zat met Cupido’s pijlen bleef echter onbeantwoord. De eerste procesdagen kwam ze naar het voorbeeld van haar man en Massimo’s vriendin keet schoppen. Op de dag dat haar verhoor gepland stond, was ze afwezig en presenteerde ze een ziektebriefje aan de openbaar aanklager. “Jammer dat we haar niet hebben kunnen ondervragen. Als je geen reden hebt om de waarheid te verbergen, waarom zwijg je dan”, hekelde wederom de verdediging.

Steekpartij

Op de dag van de feiten kwam het tot een schermutseling aan Carollo’s appartement. De man, die twee veroordelingen voor stalking en woonschennis opliep, stond buiten een luchtje te scheppen. Een tiental minuten voordien was er nog dat telefoontje tussen Carollo en Luigi. De betere scheldpartij zeg maar. Daar was de “hoerenbok” weer. “Ik kom u van het balkon gooien. Ik schiet u een kogel door de kop”, dixit Luigi De Luca vs “Kom maar af. Ik wacht u op”, van Carollo.

Aanleiding was dat de beschuldigde even voordien naar zijn vrouw had gebeld met het beklag dat Massimo, “een kooivechter van 105 kg”, weer lelijk tegen hem had gedaan. Nauwelijks een tiental minuten later stonden Massimo, zijn beste vriend en Luigi voor de deur van Carollo. “Ze passeerden er toevallig op weg naar een nachtwinkel”, aldus de burgerlijke partijen.

Wat volgde, was een confrontatie met de jonge Maasmechelaar met desastreuze afloop. “Mijn zoon is als een beest voor mijn ogen afgeslacht”, brieste Luigi. De jury oordeelde dat Carollo stak met de intentie tot doden. Maar ook dat er uitlokking in het spel was. “Carollo vreesde voor zijn leven.”

Verhuis

Over hoe de steekpartij zich nu juist concreet afspeelde, verschillen de meningen. Volgens Carollo viel De Luca hem meteen aan. De tegenpartij claimt dat de beschuldigde recht in het hart stak. Feit is dat de jongeman nog geen uur later in het ziekenhuis overleed. “Een steekpartij na 16 maanden van bedreigingen”, claimde de verdediging die zelfs wees naar een home-invasion waarbij Carollo betrokken zou geweest zijn.

“Het spijt me enorm, maar ik vreesde voor mijn leven. Dit had niet mogen gebeuren. Het is heel erg voor de familie De Luca om met deze tragedie om te gaan”, getuigde Carollo toen hij het laatste woord kreeg. De familie De Luca hoorde de spijtbetuiging net als het arrest niet aan. Om ontploffingsgevaar te vermijden, verlieten ze de assisenzaal toen de verdediging en later Andreo Carollo het woord nam.

Vandaag buigt de jury zich over de strafmaat. Andreo Carollo riskeert maximaal vijf jaar. De voorbije maanden verhuisde Carollo naar een geheim adres in Oudenaarde - waar hij onder elektronisch toezicht stond - om confrontatie met de De Luca’s te vermijden. Na dit voor hem positief resultaat zal de beschuldigde mogelijk nog een eindje verderop moeten verhuizen.