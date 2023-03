Opnieuw D-day voor Vlaamse regering: zal minister-president Jambon vandaag overleven?

De ministers van de Vlaamse regering blazen om 10 uur verzamelen voor een ministerraad, zoals iedere vrijdag. Maar de vergadering van vandaag is mogelijk bepalend voor de toekomst van de regering. Het heikele stikstofdossier komt terug aan bod. Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) legt zoals aangekondigd de volgende stap in het besluitvormingsproces op tafel . En zoals minister-president Jan Jambon (N-VA) afgelopen dinsdag in het parlement aankondigde: die moet goedgekeurd worden door álle regeringspartijen. Inclusief cd&v.

Er zijn weinig redenen om aan te nemen dat de christendemocraten nu wel plots akkoord zullen gaan met de tekst die N-VA en Open Vld afgelopen zondag goedkeurden. Minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) blijft struikelen over twee knelpunten: hij wil een systeem waarbij boerderijen stikstofrechten aan elkaar kunnen verhandelen en wil een gelijke behandeling van industrie en landbouw bij het krijgen van nieuwe vergunningen. Voor N-VA kunnen bijkomende toegevingen niet omdat ze vrezen voor een nieuw openbaar onderzoek waarbij het dossier maanden stilstaat. Die tegenstelling leidt al weken tot politieke hoogspanning. De verwachting bij de hoofdrolspelers is dat de situatie vandaag niet ontmijnd raakt. (hh)