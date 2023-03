Minstens zes doden bij schietpartij in kerk in Hamburg

© dpa/picture alliance via Getty I

Bij een schietpartij in een kerk in de Noord-Duitse stad Hamburg zijn veel doden gevallen. Volgens Duitse media gaat het om zeker zes slachtoffers.

Volgens de lokale overheid werden de schoten afgevuurd in een kerk in de wijk Alsterdorf. Er worden lijken weggedragen uit een gebouw van Jehovah’s Getuigen.

“De doden hebben allemaal schotwonden”, meldt een woordvoerder an de politie. Een verslaggever van het Duitse nieuwsagentschap DPA maakt melding van een grote aanwezigheid van speciale politie-eenheden.

Er is een veiligheidszone ingesteld. Het Hamburgse ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt mensen om de omgeving te vermijden. Aan mensen die in de buurt van de kerk wonen, wordt gevraagd om binnen te blijven.

In een tweet heeft de politie van Hamburg het over “een grote politieactie in het stadsdeel Alsterdorf”.

Dadelijk meer…