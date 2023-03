Dimitri Van den Bergh meteen uitgeschakeld op zesde avond Premier League, Peter Wright kan eindelijk eerste wedstrijd winnen

Dimitri Van den Bergh is op de zesde avond van de Premier League Darts meteen uitgeschakeld. Wereldkampioen Michael Smith bleek in Liverpool met 6-3 te sterk voor The Dreammaker. Peter Wright slaagde er, voor de allereerste keer in deze editie van de Premier League, wel in om te winnen.

De wedstrijd tussen Van den Bergh en Smith was er één met inzet, want bij winst zou Van den Bergh al minimaal op gelijke hoogte komen van de wereldkampioen in de tussenstand. Winst bleek er echter nooit helemaal in te zitten. Van den Bergh kwam al snel 3-0 achter, waarbij Smith voor twee breaks zorgde.

Van den Bergh kwam daarna terug in de wedstrijd door zelf een break te pakken, maar Smith maakte nadien geen fouten meer. Met een break in de beslissende leg won de Engelsman uiteindelijk met 6-3.

Smith speelt in de halve finale tegen Nathan Aspinall. Die nam een kanonstart tegen Chris Dobey door de eerste vier legs te winnen, maar daarna werd het zowaar nog spannend. Dobey kwam nog terug tot 5-4, maar daarna trok The Asp de zege over de streep: 6-4.

De andere halve finale wordt gespeeld tussen Michael van Gerwen en Peter Wright. Van Gerwen had geen moeite met Jonny Clayton (6-2), terwijl Wright zijn allereerste zege van deze Premier League binnenhaalde na een bizarre partij. De tweevoudig wereldkampioen kreeg tegen Gerwyn Price bij een 5-2-tussenstand al matchdarts. Wright ging toen echter aan het sukkelen en leek de partij zelfs helemaal uit handen te geven. Het werd nog 5-5, maar in de allesbeslissende leg kon Wright met zijn negende matchdart (!) dan toch de zege binnenhalen nadat Price er zelf drie had laten liggen.

