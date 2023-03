Anouk Matton onthult geheimpje over ‘The masked singer’: “Ze stoppen iemand anders in het pak voor de filmpjes”

Het figuurtje Vlinder was de vierde deelnemer van The masked singer die naar huis werd gestuurd. Onder het masker schuilde Anouk Matton. Donderdag vertelde ze over haar deelname in De tafel van vier. De zangeres verklapte ook een geheimpje over het populaire programma toen Gert Verhulst vroeg of ze ook al in het pak zat voor de filmpjes waarin Vlinder werd voorgesteld. “Dat mag ik niet zeggen”, lacht Anouk die de waarheid toch onthulde. “Da’s eigenlijk iemand anders.”