Anderlecht behaalt mooie uitgangspositie, Moussa N’Diaye vol vertrouwen: “Onze kans om door te stoten? 100 procent”

Geen Sardella in de ploeg, maar wel N’Diaye. Tegenover de pijlsnelle Samuel Chukwueze was dat geen overbodige luxe: N’Diaye zelf is ook niet traag. De Senegalees begon onmiddellijk met een goeie interceptie op een dribbel van zijn Nigeriaanse tegenstander, en daar bleef het niet bij: hij leest het spel goed en anticipeert altijd. Dat de Anderlecht-fans dan af en toe hun hart moeten vasthouden wanneer hij té onstuimig anticipeert, nemen ze er in het Lotto Park maar al te graag bij.

“Ik denk dat ik vandaag mijn beste wedstrijd voor Anderlecht heb gespeeld. Ik heb even in Spanje gespeeld (N’Diaye speelde twee jaar bij Barcelona B, red.) en wist wel waaraan ik me ongeveer kon verwachten. Ik ken het Spaanse voetbal, en het was leuk om nog eens tegen een Spaanse ploeg te spelen”, zei N’Diaye.

“Als vandaag de beste match uit mijn carrière was, volgt volgende week de belangrijkste, in Villarreal. Ik geef ons 100 procent kans om door te stoten, we zijn gemotiveerd en werken hard.” 100 procent kans op kwalificatie klinkt nogal optimistisch, maar paars-wit mag vertrouwen hebben voor de terugwedstrijd. Op geen enkel moment werden ze overklast door de bezoekers uit Spanje, en als er één ploeg had moeten winnen, waren het de Brusselaars.

“We hebben gedaan wat we moesten doen, ook al was het niet makkelijk. We hebben hen veel aan het werk gezien én na een goeie peptalk van de coach geloofden we er vol in na rust. Ook de steun van de fans heeft ons een enorme boost gegeven. Dat het beter loopt in Europa dan in België? In België kennen de clubs ons, in Europa kunnen we misschien nog iets meer op de verrassing spelen”, vervolgt N’Diaye. “Maar vanaf nu zijn we enkel gefocust op de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge. Ook in de competitie wil ik zo hoog mogelijk eindigen.”

Slimani wil blijven

Het publiek ging al uit zijn dak na de gelijkmaker van Dreyer, maar toen Islam Slimani tussen de lijnen kwam, ging de applausmeter ook de hoogte in. “Ik hoorde het”, lachte de Algerijn, die zich duidelijk thuisvoelt bij Anderlecht. “Het voelde warm aan, zeker omdat ik nog kritiek kreeg toen ik hier tekende. Zo zie je nog maar eens dat je het best met de voeten kan antwoorden op die kritiek.” De aanvaller kopte de bal direct in de handen van Reina, maar toonde zich vooral een welgekomen aanspeelpunt voorin. De manier waarop hij duels wint én de bal tegelijkertijd panklaar bij een ploegmaat legt: dat type spits zocht Anderlecht al even.

Slimani tekende in januari voor een halfjaar, maar veel fans zien de Algerijn – 34 ondertussen – graag langer blijven. “Ik wil nog veel geven voor deze club, en ik hoop dan ook dat ik hier kan blijven. Maar dat moeten we bekijken met de club. Ik voel me hier goed, en je ziet dat de ploeg een goed niveau kan halen. We tanken sowieso vertrouwen uit deze prestatie. Onze opdracht voor de terugwedstrijd is even simpel als gecompliceerd: als we winnen, zijn we door. En daar gaan we alles voor geven.”

Coach Riemer trots: “Team toonde wat het in zijn mars heeft”

“Ik zag een heel gelijkopgaande wedstrijd”, blikte coach Brian Riemer in de catacomben van het Anderlecht-stadion terug. “In Europese duels moet je jouw kansen grijpen. We hadden misschien dus de 2-1 moeten scoren, maar ik denk dat het een billijk resultaat is waarop we kunnen bouwen in Spanje. We verdedigden heel sterk vandaag en gaven niet veel weg.”

“We lieten zowel als ploeg als individueel zien dat we op hoog niveau kunnen voetballen”, vervolgde Riemer, die voorts sprak van een “ongelooflijke” Yari Verschaeren en Dreyer en Benito Raman, die in de basis begon, loofde. “We weten dat Anders een geweldig schot heeft. Met Benito wilde ik iemand die zowel defensief als offensief zou rennen en de tegenstand opjagen. Hij deed dat geweldig.” (Lees verder onder de foto)

Zondag wacht de belangrijke competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge. “Je kan matchen nooit met elkaar vergelijken, elke wedstrijd heeft zijn eigen geschiedenis. We zitten in de competitie in een lastig parket en kunnen niet anders dan trachten te presteren. Dat zal zijn vruchten afwerpen en zo niet, hebben we tenminste geprobeerd.”

Volgende donderdag volgt de return in Villarreal. “Zij zijn nog altijd favoriet en thuis heel sterk. Maar ik denk dat we een mooie kans maken.” Gevraagd naar een percentage besloot Riemer met een knipoog. “Ik zou zeggen 55 à 57 procent in hun voordeel”, aldus de Deen.

Dreyer: “Deze komt in top 3 van mijn mooiste goals”

Anders Dreyer bezorgde paars-wit met een heerlijke zwabberbal een gelijkspel tegen Villarreal. De Deen – tot aan zijn doelpunt niet echt in de wedstrijd – is zo goed voor al vier doelpunten en een assists sinds hij in januari bij Anderlecht tekende. “Ik wist dat de bal zou binnengaan zodra ik hem geraakt had. Soms voel je het gewoon”, lachte Dreyer. “Deze komt zeker in mijn top drie van mooiste goals die ik scoorde in mijn carrière. En dat het dan ook nog eens tegen Pepe Reina is, maakt het extra speciaal. Ik zag hem veel spelen bij Liverpool. Na de match heeft hij niets gezegd. Misschien was hij wat boos”, glimlachte de Deen.

Anderlecht trekt zo volgende week met een goeie uitgangspositie naar Spanje. “De goal was belangrijk, maar we zaten negentig ­minuten goed in de match. We zetten goed druk en ­kregen enkele goeie mogelijk­heden. In het voetbal is alles mogelijk, zij zijn geen robots. Ik heb alleszins vertrouwen.”

“Hoe ik het verschil met zondag in Gent verklaar? Ik hoop dat dat een uitschuiver was, eigenlijk was het nog maar de eerste non-match met Riemer. We moeten tegen Cercle de lijn van deze prestatie doortrekken.”