Vakbond pleit voor supermarktenstop: “Regels voor aantal warenhuizen per vierkante meter nodig”

Om te verhinderen dat het personeel van Delhaize, eens de winkels in handen zijn van zelfstandigen, onder minder gunstige voorwaarden zouden moeten werken, pleit ACV Puls voor een eenheidsstatuut voor alle werknemers in de sector. Maar de vakbond dringt vooral aan op een supermarktenstop. Omdat er gewoon te veel warenhuizen zijn in ons land, ongeveer één per 3.000 inwoners. Maar waarom kan men geen nieuwe Aldi of Colruyt verbieden en wel een extra apotheek?