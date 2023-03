Alken

De Steenweg (N722) in Alken krijgt bredere, veilige fietspaden en het drukke verkeer wordt afgeremd. Wegen en Verkeer (AWV) heeft daarvoor de omgevingsvergunning aangevraagd. In Alken werken ze over 1,35 kilometer, de hele Steenweg van 11 kilometer wordt later aangepakt.