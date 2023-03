Directie van RTBF is vertrouwen van journalisten verloren

De redactieraad van de RTBF heeft haar vertrouwen in het management van de Franstalige publieke omroep verloren. Dat bleek woensdag uit een stemming. De algemene vergadering, uitgebreid met alle nieuwsberoepen, heeft zich unaniem (met vier onthoudingen) uitgesproken over “de noodzaak om onmiddellijk een procedure op te starten om een audit van de werking van RTBF uit te voeren”. Dat meldt de redactieraad in een brief aan de directie.

Verschillende leden van de vergadering waren niettemin de mening toegedaan dat het vertrouwen hersteld zou kunnen worden als de organisatie van het werk op de redactie werkelijk verbeterd zou kunnen worden.

De directie van RTBF bevestigde “haar bereidheid om de dialoog aan te gaan, omdat dat de enige manier is om vooruitgang te boeken en snel de nodige maatregelen te kunnen nemen om de problemen in de organisatie van het werk aan te pakken”. Die maatregelen moeten het “collectieve en individuele welzijn, van alle diensten” ten goede komen, zeggen Jean-Paul Philippot, directeur-generaal van RTBF, en leden van het directiecomité.

Het is de tweede crisisvergadering van de redactieraad sinds de zelfdoding van journalist Alain Dremière in februari. Zijn dood bracht het debat over de werkomstandigheden en de managementpraktijken in de media op gang. De redactieraad stelt dat het “al jaren aan de alarmbel trekt over de malaise op de redactie”, zonder resultaat.

De vakbonden hebben minister van Cultuur en Media Bénédicte Linard donderdag op hun beurt om een externe audit naar het functioneren van het overheidsbedrijf gevraagd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.