Union-spelers hebben gemengde gevoelens na gelijkspel in Berlijn: “Ervan overtuigd dat we dit volgende week nog eens kunnen”

3-3 op Union Berlin: een knap resultaat van Union Sint-Gillis. Maar toch was het ook een beetje zuur, want de Brusselaars gaven in het slot de 2-3-zege uit handen. Moris en Nieuwkoop geloven dat Union het in de return kan afmaken: “Als we dit nog eens doen…”

“Er is fierheid, maar ook frustratie”, vatte doelman Anthony Moris het 3-3-gelijkspel samen. “We hadden een betere uitgangspositie kunnen hebben, het resultaat kon beter. We hadden de zege bijna beet, dan is het jammer dat die 3-3 nog valt, maar toch blijft dit een knappe prestatie. We hebben gespeeld zoals de mensen ons kennen – onze identiteit was duidelijk te zien – en hebben getoond dat we altijd en overal willen winnen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat volgende week nog eens kunnen.”

Veel waarnemers dachten niet dat Union Sint-Gillis Union Berlin – een topclub uit de Bundesliga – nog eens in verlegenheid zou kunnen brengen. “Maar niks is onmogelijk”, aldus Moris. “Daar is deze selectie het bewijs van. Velen zijn in het verleden afgeschreven en hebben moeilijke momenten gekend, maar zie waar we nu staan. En het hoeft hier niet te eindigen: we willen het nu voor de eigen fans afmaken.”

Ook Bart Nieuwkoop denkt dat het kan. “Op voorwaarde dat we nog eens met dezelfde intensiteit spelen. We hebben ons goed staande gehouden in moeilijke omstandigheden en tegen een sterke tegenstander. Maar we kunnen hen zeker verslaan. Op dit moment heb ik gemengde gevoelens, er overheerst vooral teleurstelling, maar eenmaal die emotie weg is, zal ik terugblikken op een goeie prestatie.”