Wegen van Paul Michiels en Jan Leyers scheiden: “We zetten voorlopig een punt achter Soulsister”

“We zetten voorlopig een punt achter Soulsister omdat Jan terug tv-werk gaat doen en ik opnieuw solo ga”, zei Paul Michiels bij Luk Alloo. Vanaf de zomer stoppen hij en Jan met optreden. Paul zelf hoopt in het najaar solo weer op het podium te staan, na de release van zijn nieuwe single. “Ik breng maar vier nummers uit. Tegenwoordig kan dat ook op extended play. Dat is een klein schijfje. Ik ben helemaal terug. Ik kan niet stoppen”, besloot hij.

Internationaal doorgebroken

Michiels en Leyers richtte in 1986 Soulsister op, om twee jaar later door te breken met hun debuuralbum ‘It Takes Two’ en de single ‘Way To Your Heart’. Niet alleen kwam de rockband hiermee in België terecht aan de top van de hitlijsten, maar ook elders in Europa en in de Verenigde Staten boekte hij succes.

Soulsister in de jaren ‘90 — © EMA

Ook het tweede album groeide in 1990 uit tot een van de succesvolste platen in de Belgische geschiedenis: ‘Heat’ zorgde voor een stormloop in de winkels en de single ‘Through before we started’ steeg opnieuw naar de top van de internationale hitlijsten.

Hun compilatie-album ‘The way to your heart’ zou hun allerlaatste zijn, kondigde het duo in 1997 aan. Hun wegen scheiden hier voor het eerst. Paul begint zijn solocarrière uit te bouwen, terwijl Jan zijn doorbraak maakt op televisie. Enkele jaren later vinden ze de weg naar elkaars hart terug en beginnen ze opnieuw op te treden als Soulsister.

In 2022 brachten ze hun grote succesplaat ‘Heat’ opnieuw uit met enkele recente singles als bonustracks en mochten ze ook de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen tijdens de MIA’s.