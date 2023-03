OVERZICHT EUROPA LEAGUE. Arsenal komt niet verder dan gelijkspel in Portugal, AS Roma neemt meteen optie tegen Real Sociedad

Behalve de twee Unions waren er natuurlijk nog veertien andere clubs die donderdagavond in actie kwamen in de achtste finales van de Europa League. De eerste wedstrijden daarvan zijn intussen afgelopen. De grootste verrassing viel tot nu toe te noteren op het veld van Sporting Lissabon. Arsenal, de leider in de Premier League, bleef daar op een gelijkspel steken.

Arsenal nam de wedstrijd meteen in handen en werd halverwege de eerste helft beloond met de openingstreffer van William Saliba. Daarna kantelde de partij: Sporting kreeg een paar goede kansen, bij de derde goede mogelijkheid zorgde Gonçalo Inácio voor de gelijkmaker. Vroeg in de tweede helft maakte Sporting er vervolgens zelfs 2-1 van via Paulinho.

Lang duurde het Portugese feestje niet, want zeven minuten later hingen de bordjes alweer gelijk. Hidemasa Morita werkte de bal ongelukkig in het eigen doel binnen. Beide kanten probeerden nadien nog wel, maar scoren zat er niet meer in: eindstand 2-2. Leandro Trossard ontbrak bij Arsenal door een blessure.

In de andere Europa League-wedstrijden van 18.45 uur vielen geen grote verrassingen te noteren. AS Roma nam met 2-0 de maat van Real Sociedad na een vroege goal van El Shaarawy en een late van Kumbulla. Bayer Leverkusen, in de Champions League nog een opponent van Club Brugge, won na een gelijkaardig verloop met 2-0 van het Hongaarse Ferencvaros.

Om 21 uur staan nog vier wedstrijden op het programma in de Europa League:

Juventus - Freiburg

Manchester United - Real Betis

Sevilla - Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk - Feyenoord