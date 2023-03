Bocholt kiest volgend seizoen voor Yves Beckers als hoofdcoach

Bocholt heeft zijn nieuwe trainer voor volgend seizoen beet. Als opvolger voor Tom Vandervee die na bijna twee seizoenen zijn contract niet verlengd zag, werd Yves Beckers aangesteld. De 40-jarige Beckers was als speler actief bij onder meer MVV, Sporting Hasselt en Spouwen-Mopertingen en maakte als trainer naam bij Schoonbeek-Beverst. Daar was hij maar liefst zeven seizoenen aan de slag en leidde hij de club van tweede provinciale naar 3B. Gedurende een zestal seizoenen was hij tevens talentscout bij KRC Genk. Zowel Vandervee als Beckers maken het seizoen vol bij hun huidige club.(edst)