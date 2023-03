Lizzo helpt koppel bij huwelijksaanzoek tijdens haar concert

Zangeres Lizzo hielp tijdens haar concert in Glasgow woensdag een man om zich te verloven met zijn vriend. Nadat de twee verloofd zijn roept ze: “Kunnen we een fucking ja krijgen?”

Tijdens Lizzo’s concert in Glasgow hield een fan diens telefoon omhoog met de tekst: Vraag de vriend van mijn broer of hij wil trouwen. De zangeres geeft de microfoon aan de man en vraagt aan zijn vriend of hij met hem wil trouwen. Het publiek juicht en de man zegt: “Zeg in vredesnaam ja.” Lizzo spoort hem aan en vraagt wat zijn antwoord is. Dan zegt zijn vriend ‘ja’ en roept de zangeres: “Kunnen we een fucking ja krijgen?”