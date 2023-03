Kardashians dit jaar mogelijk niet uitgenodigd voor Met Gala

De Kardashians zijn dit jaar wellicht niet op het Met Gala. — © Getty Images for The Met Museum/

Nienke Wensveen Bron: page six

Bronnen zeggen dat de realitysterren niet zijn uitgenodigd voor hét mode-event van het jaar. Vogue wilde hier niet op reageren. Een bron dicht bij de familie zegt dat dit niet waar is. Of de familie op het gala op 1 mei zal zijn, is nog onduidelijk.

Vorig jaar was de hele familie voor het eerst op het gala. Voor Khloe en Kourtney Kardashian was dit hun eerste keer. Khloe zou echter al eerder uitgenodigd zijn, maar heeft het toen afgewezen omdat ze niet van rode lopers houdt.

