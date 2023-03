IJskoud, maar Annemie Struyf (62) smeedt het ijzer wanneer het heet is. Seizoen twee van ‘Het hoge noorden’ is nog maar pas gedaan, of ze werkt al volop aan de opnames van de derde reeks. Al lopen die niet van een leien dakje: voor Struyf en haar ploeg blijkt het allerminst evident om ter plaatse te geraken.