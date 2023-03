Vooruit pleit voor indexering maaltijdcheques: “Al 8 jaar niet gestegen, dat is toch niet uit te leggen?”

Meerderheidspartij Vooruit stelt voor om de waarde van maaltijdcheques aan te passen aan de stijgende prijzen. Fractieleidster in de Kamer Melissa Depraetere dient daar een wetsvoorstel voor in.

Sinds 2015 is de maximale tussenkomst van de werkgever in een maaltijdcheque begrensd tot 6,91 euro. Maar sindsdien zijn de prijzen in de supermarkt wel fors gestegen, kaart Depraetere aan. Middels een wetsvoorstel wil ze de waarde van een maaltijdcheque vanaf dit jaar al verhogen tot 8 euro, met een maximale tussenkomst van de werkgever van 7,78 euro. Die laatste kan dan nog een aanvullende compensatie voor maaltijden voorzien tot 200 euro per jaar.

De socialisten willen de indexering bovendien permanent verankeren. Vanaf 2024 zou de waarde van de maaltijdcheque telkens op 1 januari verhogen volgens het aantal overschrijdingen van de spilindex in het voorgaande jaar.

“Alles wordt duurder door inflatie, maar de maaltijdcheques zijn al 8 jaar niet meer gestegen. Dat is toch niet uit te leggen?”, zegt Depraetere. “Het is maar logisch dat de maaltijdcheques mee stijgen met de prijzen. Net zoals de lonen door de automatische indexering.”