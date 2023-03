Buitensporters die gebruik wil maken van de douches en kleedkamers in de sporthal zullen voortaan daarvoor moeten betalen. — © Chris Nelis

Genk

Wie na enkele rondjes joggen in het Sportbos in Genk zich wil douchen in de sporthal, kan dat niet meer gratis doen. De stad nam de maatregel om overlast tegen te gaan. Een kleedkamer en douche huren kost voortaan 7,5 euro.