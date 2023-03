In Rosmeer heeft de naamsverandering volgens de buurt wel een grote impact: “We gaan verloren lopen in ons eigen dorp.” — © Johnny Geurts

Bilzen/Hoeselt

In totaal zullen een 50-tal straten in Bilzen en Hoeselt omwille van de fusie een nieuwe naam krijgen vanaf 1 januari 2025. In Rosmeer, een kleine deelgemeente van Bilzen, worden 4 van de 13 straten omgedoopt. En dat ligt gevoelig.