Nederlanders kraken gebouw Esso Bruno in Pelt. — © TV Limburg

Pelt

Nederlanders hebben een gebouw van Group Bruno naast het tankstation in Pelt gekraakt. Ze namen hun intrek in het oude bankgebouw en barricadeerden de deuren. De politie werd ingeschakeld, maar die mogen naar eigen zeggen niet ingrijpen. De werknemers van het tankstation namen daarom het heft in eigen handen.(KaBu)