“Het was praktisch zelfmoord”: slechts 11 procent van WK-deelnemers vindt ‘winter-WK’ voor herhaling vatbaar

De impact op de rest van het seizoen voor de voetballers die deelnamen aan het WK in Qatar is groot. Zo blijkt uit de bevraging van FifPro. 53% van de bevraagde spelers gaf bijvoorbeeld aan dat ze na het WK een blessure opliepen of voelen dat de kans op een blessure groter is als gevolg van de extreem drukke wedstrijdkalender dit seizoen. Iets wat vooral spelers die niet voor het eerst op een WK stonden, aangaven. Eerder de iets oudere voetballers dus. 44% voelde zich in januari extreem vermoeid in vergelijking met dezelfde periode in een normaal seizoen.

En de gevolgen gaan verder dan het louter fysieke aspect. Ook mentaal hebben een deel van de spelers het lastig na het WK. 20% - vooral spelers uit de Engelse competities- gaf aan dat ze in januari mentaal veel vermoeider waren dan in dezelfde periode in een ander seizoen. “Ik vond het moeilijk om het seizoen in 1023 opnieuw te beginnen. Niet alleen vanwege het koude weer, maar ook vanwege de werkdruk van vorig jaar”, getuigt een speler anoniem bij FifPro.

De timing van het toernooi -midden in het seizoen- speelt daarin een grote rol. Het overgrote deel van de bevraagde spelers (86%) wil in de toekomst minstens twee weken voorbereidingstijd op een groot toernooi, terwijl een derde ook minstens twee weken tijd wil om achteraf te recupereren. Iets wat nu voor velen niet het geval was. Voor spelers uit de Engelse competities (62%) hadden het gevoel dat ze te weinig tijd had om te bekomen van het toernooi. Niet verrassend aangezien de Premier League alweer startte op 26 december, amper een week na de WK-finale. “Het leek me bizar dat ze zo snel terug moesten komen - het was praktisch zelfmoord”, getuigt een speler in het onderzoek. Van de spelers actief in de Duitse competitie had slechts 33% het gevoel dat er te weinig tijd was om te recupereren na het toernooi. Ook niet verrassend, aangezien de Bundesliga pas herstartte midden januari.

Van alle spelers (831) van de officiële selectielijsten was 55% (457) op 1 januari 2023 alweer in actie gekomen na hun WK-deelname. Vier van de 10 spelers met de meeste speelminuten op het WK 2022 (Otamendi, Perisic, Modric en Tchouameni) kwamen in de twee weken na hun laatste WK-wedstrijd al in actie voor hun club. “We moeten meer nadruk leggen op de rusttijd die internationale spelers krijgen. In maart is er weer een interlandbreak met nog meer wedstrijden, terwijl we zouden kunnen rusten. De werkdruk is enorm en er is te weinig rust”, aldus een speler die deelnam aan het onderzoek. Afwachten dus of er in de toekomst meer rekening gehouden wordt met wat de spelers willen en of er ooit nog een ‘winter-WK’ komt.