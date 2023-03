Het begon op Instagram, twee jaar later wonen Gilles en Davinia samen in Brugge. — © Kurt

Zaterdag knokken Club Brugge en Genk Ladies voor een plek in de finale van de Beker van België. Bij blauw-zwart rekenen ze op vrouw in vorm Davinia Vanmechelen (ex-KRC). En daar heeft de liefde van de Gingelomse renner Gilles Borgers zeker iets mee te maken. “Door onze sport begrijpen we elkaar net beter.”