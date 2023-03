Sint-Augustinusinstituut zorgde 13 jaar lang voor gezellig dorpsrestaurant in Bree

Na 13 jaren dorpsrestaurant in samenwerking met de gemeente Oudsbergen neemt de ploeg leraren afscheid van dit mooie project. Leerlingen van 5 Sociale en technische wetenschappen zorgden met al hun creativiteit, met ruim 50 verschillende thema's, aangepaste animatie en een lekkere driegangenlunch, voor een aangename dag.

Senioren en leerlingen genoten steeds van deze verrassende namiddagen. "Met de onderwijsvernieuwing voor de deur staan we voor nieuwe uitdagingen. Wij kijken uit naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. In het onderwijs van de toekomst wil Sint-Augustinusinstituut Bree blijven investeren in werkplekleren als extra leerkans voor onze leerlingen", zo klinkt het.