150 ouders, leerkrachten en zorgaanbieders buigen zich over mentaal welzijn bij jongeren in Herk-de-Stad

"We worden zowel in Herk-de-Stad als in de andere gemeenten van onze eerstelijnszone regelmatig geconfronteerd met signalen over toenemende mentale problemen bij jongeren. Aangezien het onze missie is om het welzijn en de gezondheid van alle inwoners van onze eerstelijnszone te verbeteren, stimuleren we dan ook graag de samenwerking tussen verschillende lokale organisaties zoals de Sint-Martinusscholen, netwerken geestelijke gezondheid, Huis van het Kind, CAW, CLB, Logo… alsook het Lokaal Bestuur Herk-de-Stad", zo klinkt het. Dit uniek samenwerkingsverband organiseerde op 6 maart een erg succesvolle netwerkavond met ongeveer 150 deelnemers.Na een inspirerende inleiding door Prof. Em. Dr. Peter Adriaenssens gingen de aanwezige ouders, leerkrachten en zorgaanbieders aan de slag aan dialoogtafels. Er werd stil gestaan bij alle problemen en uitdagingen waarmee de jongeren van vandaag geconfronteerd worden, hoe de ouders, leerkrachten en zorgaanbieders dit ervaren en welke mogelijke vervolgacties zouden kunnen zijn. Een infomarkt met diensten in Herk-de-Stad die ook werken rond dit thema vormde de interessante afsluiter van deze geslaagde netwerkavond.