Ambtswoning van Vlaams minister-president Jambon besmeurd met uitwerpselen

De Brusselse politie bevestigt het nieuws. “Er is een proces-verbaal opgesteld tegen onbekenden voor vandalisme”, zegt Ilse Van De Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. De feiten zouden woensdagnamiddag gebeurd zijn. Op verschillende plekken op de gevel waren er uitwerpselen uitgesmeerd. In de buurt werd ook een zak met nog meer uitwerpselen in gevonden. Het is onduidelijk wie achter de feiten zit en of er een politiek motief is, of dat het enkel gaat om feiten van vandalisme.

Anderhalf jaar geleden drong er ook al een jonge vrouw het Hotel Errera binnen. Ze knoeide er met computers, stuurde er mails uit over de volgens haar foutieve aanpak van de coronacris, en nam enkele zaken mee. Ze werd nadien veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren voor externe hacking en valsheid in informatica.