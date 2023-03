Twee viergeslachten in dezelfde familie in Beverlo

De familie Vanderstraeten-Heymans is op vier dagen tijd twee viergeslachten rijker. Op 26 januari werd Wies Ludo Cuypers geboren in de vrouwelijke lijn van de familie met mama Inez Vaes, moeke Agnes Vanderstraeten en oma Maria Heymans. Op 30 januari is Ilay John Vanderstraeten geboren in de mannelijke lijn van de familie met papa Mike Vanderstraeten, opa Eddy Vanderstraeten en overgrootvader Leopold Vanderstraeten.