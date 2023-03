Kleuters van Basisschool Stippe Stap brengen bezoekje aan de bewoners van De Halm in Genk

In de klas werd er een verhaaltje voorgelezen over Anna in het bejaardenhuis. De kleuters van de rode en gele klas van Basisschhool Stippe Stap gingen dit eens van dichterbij bekijken.

Door het regenweer had de wandeltocht wat vertraging opgelopen. Het muzikale onthaal dat ze kregen met de accordeon bracht het zonnetje in huis. Er werd gedanst, geklapt, gezongen en gelachen. Jong en oud deed vrolijk mee. Er was ook een knutselactiviteit voorzien met verf waarbij de handafdrukken op een canvas vastgelegd werden. Sommige neuzen kleurden groen en geel en niet alleen bij de kleuters. Het was een hartverwarmend bezoekje met alleen maar vrolijke gezichten bij jong en oud.