Handmade in Belgium-label voor Zonhovense metaalwerker SBRO

Dries Vangansewinkel spitst zich met zijn bedrijf SBRO toe op laswerken in aluminium, inox en staal. Het resultaat? Constructies en meubels die volledig op maat gemaakt zijn én die bovendien zeer mooi zijn. Denk maar aan trappen, tafels, banken, plantenbakken en wandrekken. Dat vakmanschap bekroont UNIZO Limburg met het officiële Handmade in Belgium-label. “Met dat label zet UNIZO ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken. SBRO past perfect in dat verhaal”, besluit Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.